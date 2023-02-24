Nemanja Davidovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Davidovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Davidovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Davidovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Davidovic 17 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Немања Давидовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Davidovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Davidovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Davidovic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nemanja Davidovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Davidovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Davidovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Davidovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2022 yılında Golubovac U19

1 Temmuz 2022 yılında Zeta Golubovac

Nemanja Davidovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Davidovic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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