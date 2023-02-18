Nemanja Djekovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Djekovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Djekovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Djekovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Djekovic 9 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Ђековић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Djekovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Djekovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Djekovic'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Djekovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Djekovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Djekovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Djekovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2021 yılında Paracin

31 Aralık 2021 yılında Napredak U19

1 Ocak 2022 yılında Napredak

Nemanja Djekovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Djekovic şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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