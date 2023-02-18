Nemanja Djokic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Djokic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Djokic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Djokic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Djokic 23 Ekim 1998 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Ђокић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Djokic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Djokic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nemanja Djokic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 8 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Djokic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Djokic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nemanja Djokic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Djokic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Rakovica

1 Temmuz 2018 yılında FK Provo

1 Temmuz 2019 yılında Dinamo Pancevo

14 Ocak 2020 yılında Lokomotiva

1 Ağu 2020 yılında Sloga 33

29 Ocak 2021 yılında Rad Belgrad

Nemanja Djokic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Djokic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.