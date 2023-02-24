Nemanja Djurovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Djurovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Djurovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Djurovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Djurovic 18 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Немања Ђуровић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Djurovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Djurovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bokelj futbol takımında oynamaktadır. FK Bokelj takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Djurovic'nin FK Bokelj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nemanja Djurovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Djurovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Djurovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Djurovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağustos 2020 yılında FK Bratstvo

30 Haziran 2021 yılında Zeta Golubovac

5 Ağustos 2022 yılında FK Bokelj

Nemanja Djurovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Djurovic şuan FK Bokelj takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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