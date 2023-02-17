Nemanja Gavric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Gavric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Gavric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Gavric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Gavric 20 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Nemanja Gavrić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Gavric Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BOLA MANAGEMENT yapmaktadır. Nemanja Gavric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Olimpija Ljubljana futbol takımında oynamaktadır. NK Olimpija Ljubljana takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Gavric'nin NK Olimpija Ljubljana ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Gavric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Gavric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Gavric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Gavric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2022 yılında NK Krsko

30 Haziran 2022 yılında Olimpija U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Olimpija

Nemanja Gavric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Gavric şuan NK Olimpija Ljubljana takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Nemanja Gavric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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