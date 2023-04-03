Nemanja Gusa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Gusa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Gusa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nemanja Gusa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nemanja Gusa 20 Nisan 2005 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nemanja Gusa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Gusa, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad U19 takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Gusa'nin FK Radnicki Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nemanja Gusa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nemanja Gusa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Ağustos 2020 yılında Ada U17
15 Mart 2021 yılında Cukaricki U16
1 Temmuz 2021 yılında Čukarički U17
8 Mart 2022 yılında Ada U17
10 Ağustos 2022 yılında Rad Belgrad U19
Nemanja Gusa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nemanja Gusa şuan FK Radnicki Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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