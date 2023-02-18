Nemanja İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja İlic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja İlic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja İlic 27 Ağu 1992 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Илић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja İlic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja İlic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja İlic'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja İlic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja İlic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja İlic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja İlic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında CSK Celarevo

1 Temmuz 2014 yılında Backa

1 Temmuz 2019 yılında Rabotnicki

1 Ocak 2020 yılında Samutsongkhram

17 Şubat 2020 yılında Samut Sakhon FC

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

5 Nisan 2021 yılında Sloboda Tuzla

25 Temmuz 2021 yılında Mladost GAT

20 Temmuz 2022 yılında RFK Novi Sad

Nemanja İlic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja İlic şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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