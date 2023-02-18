Nemanja Jorgic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Jorgic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Jorgic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Jorgic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Jorgic 7 Nisan 1988 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Јоргић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Jorgic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Jorgic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 10 Şubat 2015 tarihinde katılmıştır. Nemanja Jorgic'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nemanja Jorgic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Jorgic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Jorgic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Jorgic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Sloga Temerin

1 Haziran 2008 yılında Vojvodina U19

1 Temmuz 2008 yılında FK Palic Koming

1 Temmuz 2010 yılında Spartak

1 Temmuz 2011 yılında Sloga Temerin

1 Ocak 2014 yılında Radnicki Sombor

1 Temmuz 2014 yılında Beocin

10 Şubat 2015 yılında FK TSC

Nemanja Jorgic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Jorgic şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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