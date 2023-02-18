Nemanja Jovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Jovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Jovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Jovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Jovic 8 Ağu 2002 tarihinde Zvornik şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nemanja Jović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Jovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marko Lomic yapmaktadır. Nemanja Jovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nemanja Jovic'nin FK Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Jovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/njovic/

Nemanja Jovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Jovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nemanja Jovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Jovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2019 yılında Partizan U19

27 Ocak 2020 yılında Teleoptik

30 Haziran 2020 yılında Partizan U19

1 Ocak 2021 yılında Partizan

Nemanja Jovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Jovic şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Nemanja Jovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 11 numaralı formasıyla 7 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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