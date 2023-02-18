Nemanja Jovicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Jovicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Jovicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Jovicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Jovicic 13 Nisan 2000 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Јовичић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Jovicic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Jovicic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Jovicic'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Jovicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Jovicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Jovicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Jovicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağu 2019 yılında Takovo Milanova

11 Şubat 2022 yılında Radnicki Nis

1 Eylül 2022 yılında Car Konstantin

31 Aralık 2022 yılında Radnicki Nis

Nemanja Jovicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Jovicic şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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