Nemanja Kangrga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Kangrga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Kangrga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nemanja Kangrga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nemanja Kangrga 23 Mart 2004 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nemanja Kangrga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rad Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad U19 takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nemanja Kangrga'nin FK Rad Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nemanja Kangrga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nemanja Kangrga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Rad Belgrad U19
12 Eylül 2022 yılında Balkan Belgrad
31 Ocak 2023 yılında Rad Belgrad U19
Nemanja Kangrga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nemanja Kangrga şuan FK Rad Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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