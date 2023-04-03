Nemanja Kangrga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Kangrga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nemanja Kangrga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nemanja Kangrga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.