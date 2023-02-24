Nemanja Kartal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Kartal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Kartal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Kartal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Kartal 17 Temmuz 1994 tarihinde Pljevlja şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Kartal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MB11 Sportsmanagement yapmaktadır. Nemanja Kartal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rudar Pljevlja futbol takımında oynamaktadır. Rudar Pljevlja takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nemanja Kartal'nin Rudar Pljevlja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nemanja Kartal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Kartal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Kartal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Kartal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2013 yılında PAOK

17 Ocak 2013 yılında Anag.Epanomis

30 Haziran 2013 yılında PAOK

31 Ağustos 2013 yılında An. Giannitson

30 Haziran 2014 yılında PAOK

7 Ağustos 2014 yılında Slavija S.

26 Temmuz 2016 yılında Radnicki Nis

1 Şubat 2017 yılında FK Krupa

1 Temmuz 2017 yılında Rudar Pljevlja

12 Temmuz 2019 yılında OFK Grbalj

2 Ağustos 2020 yılında Rudar Pljevlja

1 Ocak 2022 yılında Maziya S&RC

9 Ocak 2023 yılında Rudar Pljevlja

Nemanja Kartal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Kartal şuan Rudar Pljevlja takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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