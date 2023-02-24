Nemanja Kojic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Kojic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nemanja Kojic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nemanja Kojic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nemanja Kojic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Kojic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nemanja Kojic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Kojic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Kojic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Kojic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Kojic 3 Şubat 1990 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Heмaњa Kojић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Kojic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nemanja Kojic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 16 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Kojic'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Kojic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Kojic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nemanja Kojic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Kojic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Rad Belgrad

2 Şubat 2013 yılında Partizan

10 Ağustos 2015 yılında Gaziantep BB

15 Şubat 2017 yılında Radnicki Nis

1 Temmuz 2017 yılında İstanbulspor

21 Temmuz 2018 yılında Ordabasy

16 Ocak 2019 yılında Tokyo Verdy

23 Ağustos 2019 yılında Napredak

14 Ocak 2020 yılında Radnicki Nis

19 Ocak 2021 yılında FK Bylis

6 Ağustos 2021 yılında FK Decic Tuzi

26 Eylül 2021 yılında PSS Sleman

25 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

16 Ekim 2022 yılında Zvijezda 09

Nemanja Kojic kimdir

Nemanja Kojic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Kojic şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Rad

Nemanja Kojic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 7 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 4 gol atmıştır.

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Nemanja Kojic nereli

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