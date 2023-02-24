Nemanja Kojic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Kojic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Kojic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Kojic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Kojic 19 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nemanja Kojić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Kojic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Kojic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tekstilac Derventa futbol takımında oynamaktadır. FK Tekstilac Derventa takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Kojic'nin FK Tekstilac Derventa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Kojic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Kojic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Kojic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Kojic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NK Odzak 102

13 Şubat 2020 yılında FK Alfa Modriča

29 Temmuz 2021 yılında FTC Filakovo

31 Ocak 2022 yılında Tekstilac

Nemanja Kojic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Kojic şuan FK Tekstilac Derventa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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