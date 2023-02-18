Nemanja Kos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Kos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Kos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Kos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Kos 30 Kasım 2002 tarihinde Smederevo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Кос şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Kos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Kos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nemanja Kos'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nemanja Kos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Kos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Kos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Kos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Mladost

10 Şubat 2022 yılında Pozarevac

30 Haziran 2022 yılında Mladost

11 Temmuz 2022 yılında Mihajlovac

31 Aralık 2022 yılında Mladost

Nemanja Kos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Kos şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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