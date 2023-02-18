Nemanja Kostic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Kostic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Kostic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Kostic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Kostic 23 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Костић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Kostic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Kostic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Nemanja Kostic'nin FK Radnik Surdulica U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Kostic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Kostic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Kostic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Kostic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Kostic şuan FK Radnik Surdulica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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