Nemanja Krsmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Krsmanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Krsmanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Krsmanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Krsmanovic 9 Mayıs 2003 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Крсмановић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Krsmanovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Interactive SPIN yapmaktadır. Nemanja Krsmanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 11 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nemanja Krsmanovic'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Krsmanovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/krsmanoviiccc/

Haberin Devamı

Nemanja Krsmanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Krsmanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Nemanja Krsmanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Krsmanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2018 yılında Teleoptik U17

30 Haziran 2019 yılında Partizan U17

27 Şubat 2020 yılında FK TSC U19

11 Ocak 2021 yılında FK TSC

Nemanja Krsmanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Krsmanovic şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nemanja Krsmanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

OFK Šabac, FK Partizan

Sırbistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.