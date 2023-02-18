Nemanja Krstic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Krstic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Krstic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Krstic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Krstic 5 Ağu 1994 tarihinde Ljubovija şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Крстић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Krstic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STAM SPORTS INTERNATIONAL yapmaktadır. Nemanja Krstic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nemanja Krstic'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Krstic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Krstic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nemanja Krstic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Krstic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Napredak

21 Ocak 2015 yılında Kolubara

1 Temmuz 2015 yılında FK Loznica

23 Temmuz 2016 yılında Macva

17 Şubat 2017 yılında Borac Cacak

1 Şubat 2018 yılında Kulüpsüz

20 Ağu 2018 yılında Metalac

7 Temmuz 2019 yılında Backa

18 Temmuz 2020 yılında Zlatibor

1 Temmuz 2021 yılında Napredak

Nemanja Krstic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Krstic şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Vojvodina

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.