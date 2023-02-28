Nemanja Lemajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Lemajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Lemajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Lemajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Lemajic 14 Mayıs 1998 tarihinde Kotor şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Karadağ,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Nemanja Lemajić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Lemajic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Milan Calasan yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat Yerevan takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Lemajic'nin FC Ararat Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nemanja Lemajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Lemajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Lemajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Lemajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2018 yılında OFK Grbalj

31 Temmuz 2018 yılında Sloga Radovići

31 Aralık 2018 yılında OFK Grbalj

30 Temmuz 2019 yılında Arsenal Tivat

12 Temmuz 2022 yılında Ararat Yerevan

Nemanja Lemajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Lemajic şuan FC Ararat Yerevan takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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