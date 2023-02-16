Nemanja Maksimovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Maksimovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Maksimovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Maksimovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Maksimovi 26 Ocak 1995 tarihinde Banja Koviljača şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Максимовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Maksimovi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Nemanja Maksimovi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 16 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nemanja Maksimovi'nin Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Maksimovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Maksimovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nemanja Maksimovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Maksimovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Kızılyıldız U19

16 Ocak 2013 yılında Verona U19

27 Eylül 2013 yılında NK Domzale

7 Şubat 2015 yılında FC Astana

1 Temmuz 2017 yılında Valencia

16 Temmuz 2018 yılında Getafe

Nemanja Maksimovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Maksimovi şuan Getafe takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nemanja Maksimovi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gučevo Banja KoviljačaFK Loznica (2002–2007)

Sırbistan takımında 6 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 43 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 4 gol atmıştır.

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