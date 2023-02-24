Nemanja Maric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Maric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Maric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Maric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Maric 20 Şubat 1995 tarihinde Waiblingen şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nemanja Marić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Maric Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nemanja Maric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Prijedor futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Prijedor takımına 15 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Nemanja Maric'nin FK Rudar Prijedor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Maric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Maric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Maric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Maric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rudar Prijedor

4 Ağustos 2015 yılında NK Podgrmec

15 Ocak 2016 yılında Rudar Prijedor

7 Temmuz 2018 yılında FK Krupa

15 Şubat 2019 yılında Rudar Prijedor

Nemanja Maric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Maric şuan FK Rudar Prijedor takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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