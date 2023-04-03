Nemanja Markov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Markov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Markov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Markov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Markov 22 Ocak 2004 tarihinde Zaječar şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Markov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis U19 takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Markov'nin FK Radnicki Nis U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nemanja Markov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Markov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nemanja Markov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Markov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2022 yılında Radn. Nis U19

Nemanja Markov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Markov şuan FK Radnicki Nis U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.