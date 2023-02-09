Nemanja Micevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Micevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Micevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Micevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Micevic 28 Ocak 1999 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Немања Мићевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Micevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Micevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nemanja Micevic'nin FK Teplice ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nemanja Micevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nemanja Micevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Micevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Micevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ekim 2016 yılında Partizan U19

18 Temmuz 2018 yılında Mladost

20 Ağu 2018 yılında LFK Mladost

31 Aralık 2018 yılında Mladost

16 Ocak 2023 yılında CA Talleres

27 Ocak 2023 yılında Teplice

Nemanja Micevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Micevic şuan FK Teplice takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Nemanja Micevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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