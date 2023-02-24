Nemanja Mihajlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Mihajlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Mihajlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Mihajlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Mihajlovic 19 Ocak 1996 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Михајловић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Mihajlovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seven Stars yapmaktadır. Nemanja Mihajlovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Meridian futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Meridian takımına 28 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Mihajlovic'nin FK Sloga Meridian ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Mihajlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Mihajlovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nemanja Mihajlovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Mihajlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Rad Belgrad

31 Ağustos 2015 yılında Teleoptik

1 Ocak 2016 yılında Partizan

28 Temmuz 2017 yılında Heerenveen

17 Ocak 2020 yılında Arka Gdynia

8 Eylül 2020 yılında Boluspor

1 Şubat 2021 yılında Balıkesirspor

30 Haziran 2021 yılında Boluspor

1 Eylül 2021 yılında Spartak

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

28 Ekim 2022 yılında Sloga Meridian

Nemanja Mihajlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Mihajlovic şuan FK Sloga Meridian takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Rad Belgrad (-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.