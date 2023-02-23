Nemanja Mijuskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Mijuskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Mijuskovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Mijuskovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Mijuskovic 4 Mart 1992 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Мијушковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Mijuskovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 5 PRO SPORT AGENCY yapmaktadır. Nemanja Mijuskovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nemanja Mijuskovic'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Mijuskovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Mijuskovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Mijuskovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Mijuskovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Dinamo M II

1 Ağustos 2011 yılında Amkar II

1 Ağustos 2012 yılında FK Sarajevo

1 Temmuz 2013 yılında Rudar Pljevlja

1 Temmuz 2015 yılında Vardar

26 Şubat 2017 yılında Taraz

1 Ocak 2018 yılında Tosno

31 Temmuz 2018 yılında FC Hermannstadt

1 Temmuz 2019 yılında Miedz Legnica

Nemanja Mijuskovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Mijuskovic şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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