Nemanja Miletic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Miletic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nemanja Miletic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nemanja Miletic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nemanja Miletic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Miletic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Miletic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Miletic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Miletic 26 Temmuz 1991 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Милетић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Miletic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Miletic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nemanja Miletic'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 15 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Miletic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mileta91/

Nemanja Mileticboyu ve yaşı kaç

Nemanja Miletic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Miletic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nemanja Miletic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Miletic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sopot

31 Aralık 2009 yılında Kızılyıldız U19

1 Ocak 2010 yılında Radnicki Klupci

1 Ocak 2011 yılında Sopot

1 Temmuz 2011 yılında Radnicki Klupci

1 Temmuz 2012 yılında Macva

1 Temmuz 2013 yılında Javor-Matis

7 Temmuz 2016 yılında Partizan

30 Ağu 2019 yılında Korona Kielce

8 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2020 yılında Olympiakos N.

26 Şubat 2021 yılında Ufa

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Javor-Matis

Nemanja Miletic kimdir

Nemanja Miletic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Miletic şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Red Star Belgrade

Nemanja Miletic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nemanja Miletic nereli

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