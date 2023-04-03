Nemanja Miletic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Miletic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Miletic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Miletic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Miletic 22 Eylül 2004 tarihinde Belgrade şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Милетић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Miletic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Nemanja Miletic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad U19 takımına 15 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Nemanja Miletic'nin FK Radnicki Belgrad U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Miletic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mileetic_45/

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Nemanja Miletic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Miletic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Nemanja Miletic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Miletic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2020 yılında FK TSC U17

15 Eylül 2021 yılında Rad Belgrad U19

Nemanja Miletic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Miletic şuan FK Radnicki Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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