Nemanja Milic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Milic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Milic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Milic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Milic 25 Mayıs 1990 tarihinde Sombor şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Milic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nianelli Sport yapmaktadır. Nemanja Milic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost GAT Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost GAT Novi Sad takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nemanja Milic'nin FK Mladost GAT Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Milic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Milic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nemanja Milic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Milic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında OFK Belgrad

12 Temmuz 2013 yılında Hajduk 1912

5 Ağu 2013 yılında Spartak

1 Ocak 2017 yılında Kızılyıldız

1 Ocak 2019 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2023 yılında Mladost GAT

Nemanja Milic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Milic şuan FK Mladost GAT Novi Sad takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nemanja Milic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

OFK Belgrad (bis 2008)

Sırbistan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Mart 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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