Nemanja Milunovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Milunovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Milunovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Milunovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Milunovic 31 Mayıs 1989 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Милуновић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Milunovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Milunovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Milunovic'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Milunovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nemanja_milunovic/

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Nemanja Milunovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Milunovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nemanja Milunovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Milunovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Borac Cacak

1 Temmuz 2008 yılında Mladost

30 Haziran 2009 yılında Borac Cacak

1 Ağu 2010 yılında Mladost

6 Mart 2015 yılında BATE Borisov

14 Ocak 2019 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2021 yılında Alanyaspor

28 Temmuz 2022 yılında Kızılyıldız

Nemanja Milunovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Milunovic şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Nemanja Milunovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 13 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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