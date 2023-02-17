Nemanja Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nemanja Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nemanja Mitrovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nemanja Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Mitrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Mitrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Mitrovic 15 Ekim 1992 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Nemanja Mitrović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Mitrovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UGSA yapmaktadır. Nemanja Mitrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 27 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Nemanja Mitrovic'nin NK Maribor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Mitrovicboyu ve yaşı kaç

Nemanja Mitrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Mitrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nemanja Mitrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Mitrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Inter Altyapı

1 Temmuz 2009 yılında Inter U19

1 Ocak 2010 yılında Sassuolo U19

30 Haziran 2010 yılında Inter U19

1 Ağu 2010 yılında Bologna U19

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2013 yılında NK Olimpija

28 Ağu 2017 yılında Jagiellonia

27 Ağu 2019 yılında NK Maribor

Nemanja Mitrovic kimdir

Nemanja Mitrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Mitrovic şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kamnik (-2001), Jarše (2001-2002), Domžale (2002-2008), Koper (2008-2009), Inter (2009-2010), Bologna (2010-2012)

Nemanja Mitrovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya takımında 23 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 1 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Nemanja Mitrovic nereli

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