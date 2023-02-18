Nemanja Mladenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Mladenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Mladenovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Mladenovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Mladenovic 3 Mart 1993 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Младеновић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Mladenovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ND Management yapmaktadır. Nemanja Mladenovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nemanja Mladenovic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nemanja Mladenovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Mladenovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Mladenovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Mladenovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Kolubara

31 Aralık 2012 yılında Metalac

26 Ocak 2017 yılında Bodø/Glimt

7 Ağu 2017 yılında FK Zemun

3 Ocak 2018 yılında AE Larisa

1 Temmuz 2018 yılında Backa

26 Kasım 2018 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2019 yılında Spartak

14 Ocak 2020 yılında Javor-Matis

24 Ocak 2021 yılında Rad Belgrad

13 Temmuz 2021 yılında Novi Pazar

17 Ocak 2022 yılında Napredak

4 Temmuz 2022 yılında Pyunik Erivan

27 Ocak 2023 yılında Rad Belgrad

Nemanja Mladenovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Mladenovic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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