Nemanja Nedic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Nedic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Nedic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Nedic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Nedic 6 Nisan 1995 tarihinde Berane şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Nedic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Nemanja Nedic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Nemanja Nedic'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Nedic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Nedic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Nedic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Nedic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2016 yılında OFK Grbalj

1 Temmuz 2017 yılında Sutjeska Niksic

1 Ağustos 2020 yılında GKS Tychy

Nemanja Nedic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Nedic şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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