Nemanja Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Nikolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nemanja Nikolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nemanja Nikolic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nemanja Nikolic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kom Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Kom Podgorica takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Nikolic'nin Kom Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nemanja Nikolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nemanja Nikolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2020 yılında Kom Podgorica
1 Temmuz 2021 yılında Bilinmiyor
1 Şubat 2022 yılında Internacional
1 Ağustos 2022 yılında Kom Podgorica
Nemanja Nikolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nemanja Nikolic şuan Kom Podgorica takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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