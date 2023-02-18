Nemanja Novakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Novakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Novakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Novakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Novakovic 4 Kasım 2001 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Новаковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Novakovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gentium Sports yapmaktadır. Nemanja Novakovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Borac Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Borac Lazarevac takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Novakovic'nin FK Borac Lazarevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Novakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Novakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Novakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Novakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2020 yılında Tek Sloga

1 Ağu 2020 yılında Dobanovci

14 Temmuz 2022 yılında Kolubara

6 Eylül 2022 yılında Borac Laza

30 Haziran 2023 yılında Kolubara

Nemanja Novakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Novakovic şuan FK Borac Lazarevac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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