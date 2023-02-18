Nemanja Pavic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Pavic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Pavic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Pavic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Pavic 24 Eylül 2003 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Pavic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Pavic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac U19 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nemanja Pavic'nin FK Macva Sabac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Pavic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Pavic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Pavic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Pavic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Macva U19

Nemanja Pavic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Pavic şuan FK Macva Sabac U19 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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