Nemanja Pekija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Pekija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Pekija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Pekija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Pekija 27 Ekim 1992 tarihinde Prijedor şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Pekija Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Pekija, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Prijedor futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Prijedor takımına 21 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Nemanja Pekija'nin FK Rudar Prijedor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Pekija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Pekija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Pekija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Pekija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Rudar Prijedor

1 Temmuz 2011 yılında S. Novi Grad

8 Temmuz 2013 yılında Rudar Prijedor

29 Temmuz 2016 yılında Travnik

21 Temmuz 2017 yılında Rudar Prijedor

Nemanja Pekija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Pekija şuan FK Rudar Prijedor takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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