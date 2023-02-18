Nemanja Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Petrovic 17 Nisan 1992 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Петровић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Petrovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Petrovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 24 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nemanja Petrovic'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Petrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Petrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2010 yılında Teleoptik

1 Temmuz 2013 yılında Partizan

3 Şubat 2016 yılında Maccabi Netanya

30 Haziran 2016 yılında Partizan

8 Temmuz 2016 yılında Chaves

1 Temmuz 2017 yılında Napredak

6 Eylül 2019 yılında Rad Belgrad

24 Temmuz 2020 yılında FK TSC

Nemanja Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Petrovic şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Nemanja Petrovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 3 numaralı formasıyla 26 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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