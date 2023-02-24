Nemanja Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nemanja Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nemanja Petrovic 25 Mart 2000 tarihinde Herceg Novi şehrinde doğmuştur. 1,8 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Немања Петровић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nemanja Petrovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Petrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına - tarihinde katılmıştır. Nemanja Petrovic'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nemanja Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nemanja Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2016 yılında Valencia U19
30 Haziran 2016 yılında OSK Igalo
Nemanja Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nemanja Petrovic şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
Nemanja Petrovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Karadağ U17 takımında 13 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
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