Nemanja Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nemanja Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nemanja Popovic 27 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Немања Поповић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nemanja Popovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nemanja Popovic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nemanja Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nemanja Popovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
20 Ağustos 2020 yılında FK Iskra II
1 Temmuz 2021 yılında FK Iskra
5 Ağustos 2021 yılında FK Berane
31 Aralık 2021 yılında FK Iskra
11 Şubat 2022 yılında Mladost DG
11 Şubat 2023 yılında Zeta Golubovac
Nemanja Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nemanja Popovic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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