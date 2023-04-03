Nemanja Prvulovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Prvulovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Prvulovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nemanja Prvulovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nemanja Prvulovic 17 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nemanja Prvulovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad U19 takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Prvulovic'nin FK Radnicki Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nemanja Prvulovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nemanja Prvulovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
26 Ağustos 2021 yılında Graficar U18
11 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad U19
Nemanja Prvulovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nemanja Prvulovic şuan FK Radnicki Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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