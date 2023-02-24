Nemanja Raspopovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Raspopovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Raspopovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nemanja Raspopovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nemanja Raspopovic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Немања Распоповић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nemanja Raspopovic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Raspopovic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nemanja Raspopovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nemanja Raspopovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Ağustos 2022 yılında Zeta Golubovac
1 Haziran 2023 yılında FK Iskra II
Nemanja Raspopovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nemanja Raspopovic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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