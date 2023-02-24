Nemanja Raspopovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Raspopovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nemanja Raspopovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nemanja Raspopovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.