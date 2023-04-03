Nemanja Romic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Romic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Romic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nemanja Romic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nemanja Romic 22 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nemanja Romic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vojvodina Novi Sad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad U19 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nemanja Romic'nin FK Vojvodina Novi Sad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nemanja Romic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nemanja Romic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Haziran 2021 yılında Vojvodina U16
1 Temmuz 2021 yılında Vojvodina U17
1 Temmuz 2022 yılında Vojvodina U18
1 Ocak 2023 yılında Vojvodina U19
Nemanja Romic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nemanja Romic şuan FK Vojvodina Novi Sad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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