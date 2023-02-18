Nemanja Spasojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Spasojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Spasojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Spasojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Spasojevic 8 Aralık 1996 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Спасојевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Spasojevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Spasojevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Spasojevic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Spasojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Spasojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Spasojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Spasojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Radnicki 1923

2 Ağu 2016 yılında Rimavska Sobota

28 Şubat 2017 yılında Frydek-Mistek

28 Şubat 2018 yılında Trnava B

27 Temmuz 2018 yılında Rimavska Sobota

30 Haziran 2019 yılında Trnava B

25 Temmuz 2019 yılında Radnicki Pirot

5 Ağu 2020 yılında Radnicki Srem

30 Temmuz 2021 yılında XJ T. Leopard

1 Şubat 2022 yılında Radnicki Srem

19 Ağu 2022 yılında Cer

9 Eylül 2022 yılında Radnicki Srem

Nemanja Spasojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Spasojevic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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