Nemanja Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nemanja Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nemanja Stevanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nemanja Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Stevanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Stevanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Stevanovic 8 Mayıs 1992 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Стевановић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Stevanovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports eXcellence Group yapmaktadır. Nemanja Stevanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 29 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Nemanja Stevanovic'nin FK Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Stevanovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nstevanovic85/

Nemanja Stevanovicboyu ve yaşı kaç

Nemanja Stevanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Stevanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nemanja Stevanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Stevanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında BASK Belgrad

1 Şubat 2012 yılında Čukarički

29 Temmuz 2016 yılında Partizan

31 Ağu 2017 yılında Teleoptik

31 Aralık 2017 yılında Partizan

25 Ocak 2018 yılında Rad Belgrad

30 Haziran 2018 yılında Partizan

2 Temmuz 2018 yılında Čukarički

30 Haziran 2019 yılında Partizan

Nemanja Stevanovic kimdir

Nemanja Stevanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Stevanovic şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 85 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Rad Belgrad (2007-2010)

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Nemanja Stevanovic nereli

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