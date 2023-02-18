Nemanja Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Stevanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Stevanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Stevanovic 1 Ekim 2001 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Stevanovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Stevanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nemanja Stevanovic'nin FK Macva Sabac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Stevanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Stevanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Stevanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Stevanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2021 yılında Macva B

28 Temmuz 2021 yılında Macva

Nemanja Stevanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Stevanovic şuan FK Macva Sabac takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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