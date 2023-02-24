Nemanja Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Stevanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Stevanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Stevanovic 8 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Stevanovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Stevanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Po­dri­nje Janja futbol takımında oynamaktadır. FK Po­dri­nje Janja takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nemanja Stevanovic'nin FK Po­dri­nje Janja ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Stevanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Stevanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Stevanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Stevanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bijeljina U19

28 Temmuz 2021 yılında Po­dri­nje

Nemanja Stevanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Stevanovic şuan FK Po­dri­nje Janja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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