Nemanja Stojic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Stojic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Stojic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Stojic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Stojic 15 Ocak 1998 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Стојић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Stojic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Stojic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Stojic'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 13 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Stojic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Stojic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nemanja Stojic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Stojic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vozdovac U19

1 Temmuz 2017 yılında Kızılyıldız

1 Ağu 2017 yılında Graficar

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız

17 Temmuz 2020 yılında Zlatibor

30 Eylül 2020 yılında Kızılyıldız

1 Ekim 2020 yılında Graficar

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2021 yılında Metalac

1 Temmuz 2022 yılında FK TSC

Nemanja Stojic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Stojic şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Nemanja Stojic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 6 numaralı formasıyla 26 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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