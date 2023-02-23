Nemanja Tekijaski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Tekijaski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Tekijaski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Tekijaski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Tekijaski 2 Mart 1997 tarihinde Pančevo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Текијашки şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Tekijaski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDA DOO yapmaktadır. Nemanja Tekijaski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nemanja Tekijaski'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Tekijaski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Tekijaski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Tekijaski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Tekijaski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Zelez. Pancevo

17 Ocak 2018 yılında Spartak

2 Temmuz 2021 yılında Termalica

Nemanja Tekijaski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Tekijaski şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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