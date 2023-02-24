Nemanja Tomasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Tomasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Tomasevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Tomasevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Tomasevic 9 Ağustos 1999 tarihinde Istočno Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Немања Томашевић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Tomasevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Nemanja Tomasevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nemanja Tomasevic'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Tomasevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Tomasevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nemanja Tomasevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Tomasevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Kızılyıldız U19

17 Temmuz 2016 yılında Lokomotiva

31 Aralık 2016 yılında Kızılyıldız U19

23 Ağustos 2017 yılında Rad Belgrad U19

30 Temmuz 2018 yılında Rapid Wien II

12 Temmuz 2019 yılında Rudar Velenje

1 Şubat 2020 yılında Smederevo

28 Temmuz 2020 yılında Sloboda Tuzla

4 Şubat 2021 yılında FK TSC

13 Ağustos 2021 yılında FK Tuzla City

30 Haziran 2022 yılında FK TSC

1 Temmuz 2022 yılında FK Sarajevo

Nemanja Tomasevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Tomasevic şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Famos Vojkovici (-2013) FK Crvena Zvezda (2014-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.