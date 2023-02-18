Nemanja Tosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Tosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Tosic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Tosic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Tosic 23 Ocak 1997 tarihinde Beograd şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Тошић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Tosic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Tosic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 13 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nemanja Tosic'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Tosic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Tosic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nemanja Tosic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Tosic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2015 yılında Rakovica

31 Aralık 2015 yılında Kızılyıldız U19

1 Ocak 2016 yılında Sindjelic Bg

23 Ocak 2018 yılında Macva

13 Temmuz 2020 yılında Čukarički

Nemanja Tosic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Tosic şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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